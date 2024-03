La lande aux 4 saisons Eté Parking du Quellenec Locarn, mardi 13 août 2024.

La lande aux 4 saisons Eté Parking du Quellenec Locarn Côtes-d’Armor

La lande est d’humeur changeante, ses couleurs et son ambiance varient d’une saison à l’autre.

Aux brumes de l’hiver succèdent les mille nuances de vert du printemps, les bruyères en fleurs de l’été et la lande dorée de l’automne. Même si vous avez une saison préférée, venez découvrir la lande de Locarn et ses habitants tout au long de l’année.

RDV à 14h30 au parking de Quellenec, Landes de Locarn.

Prévoir bonnes chaussures.

Tarifs 5 € / 12 18 ans 3 € / moins de 12 ans gratuit

Inscriptions tourismekreizbreizh.com ou 02 96 36 66 11

Org. Cicindèle .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-13 14:30:00

fin : 2024-08-13

Parking du Quellenec D20

Locarn 22340 Côtes-d’Armor Bretagne cicindele22@orange.fr

L’événement La lande aux 4 saisons Eté Locarn a été mis à jour le 2024-03-01 par Office de tourisme du Kreiz Breizh