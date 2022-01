La Landabérienne Landéda, 27 mars 2022, Landéda.

La Landabérienne Salle de Kervigorn Kervigorn Landéda

2022-03-27 08:00:00 – 2022-03-27 14:00:00 Salle de Kervigorn Kervigorn

Landéda Finistère Landéda

Organisé par l’association EOL Jogging. La Landaberienne, marche, marche nordique et courses sur 6 km, 12 km, 16 km et 21 km. Départs en continu de 8h à 9h30, sauf 21 km marche 8h30 au plus tard. Trois ravitaillements, dont celui de l’arrivée approvisionné avec des huîtres offertes par les ostréiculteurs des Abers. Animation par le groupe Accordage du Relecq-Kerhuon.

eoljoggingetmarche@gmail.com http://eol-joggingetmarche.com/

dernière mise à jour : 2022-01-21 par OT PAYS DES ABERS