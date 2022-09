La Lambescaine – Rando VTT Lambesc Lambesc Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône EUR – 5 circuits VTT ou VTTAE dans les communes de Lambesc, La Roque d’Anthéron, Mallemort et Charleval.

– de niveau familial à sportif entra√Æné avec 10, 18,22,30 et 42 km pour 200, 425, 500, 1000 ou 1350m de dénivelé.

Deux ravitaillements à retrouver sur les circuits, et des grillades sont prévues à l’arrivée. Des lots seront attribués aux finishers par tirage au sort.



Course organisée avec le concours de la Mairie de Lambesc et le Crédit Agricole. Cette année, la rando VTT « La Lambescaine » fête ses 18 ans ! 5 circuits au choix, de niveau familial à sportif entra√Æné : il y en aura pour tout le monde ! COSEC – Complexe sportif municipal Avenue Léo Lagrange Lambesc

