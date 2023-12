NOUVELLE VAGUE LA LAITERIE Strasbourg, 31 mai 2024, Strasbourg.

New wave Bossa NovaOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Après cinq albums studio, d’innombrables concerts à travers le monde, la tragique disparition de Olivier Libaux fin 2021, Nouvelle Vague fêtera ses 20 ans en 2024 avec un nouvel album, une tournée internationale et un passage événement à La laiterie le 31 mai 2024.C’est en 2004 que le collectif parisien mené par Marc Collin et Olivier Libaux sortait son premier album en pleine explosion de la French Touch et dévoilait une idée artistique qui fait le tour du monde : New Wave = Bossa Nova = Nouvelle Vague.La Bossa Nova des années 50/60, rêveuse, portée par des jeunes femmes aux voix envoutantes, réinvente et transfigure le répertoire Punk/New Wave des années 70/80, propulsant la musique de Nouvelle Vague sur toute la planète.En quelques mois, Nouvelle Vague pulvérise la notion de « groupe de reprises » et, soutenu par des labels prestigieux (Peacefrog, Luaka Bop, Rough Trade, Pias), enivre un public qui en oublierait presque les titres originaux.© Sanguine-Prod

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-05-31 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67