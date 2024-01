THE CONGOS THE GLADIATORS LA LAITERIE Strasbourg, mercredi 22 mai 2024.

Reggae RootsOuverture des portes: 19h30 début 1ère partie: 20h00The Congos est un des derniers groupe jamaïcain resté dans sa formation originale depuis les années 70 et on ressent forcément cette unité, cette cohésion puissante lors de leurs concerts qui sont autant de véritables messes rastafariennes.Album mythique, The Heart Of The Congos est considéré par certains comme un sommet du travail de production de Lee Perry. On en aurait presque oublié le groupe qui trône au coeur du poreux maelström de réverbération et autres échos anthracites posés par le Black Ark Man. Promis à concurrencer The Wailers, The Congos auraient été sciemment étouffés par l’industrie du disque pour laisser place nette : Babylone ne pouvait accueillir qu’un élu pensait-on et le cynisme fit le reste. Peu importe aujourd’hui, car au delà de la légende, « Congos coming ! It’s been a long time, Congos is overdue ! ».Au sein du cercle fermé des artistes qui font référence en matière de reggae, The Gladiators occupent une place tout à fait particulière. Fins ciseleurs de mélodies, ils sont sans doute parmi les plus brillants dépositaires d’ancestrales harmonies vocales à la beauté cristalline. Leur répertoire est ainsi parsemé de mélodies parfaites qui semblent leur être tombées du ciel et leurs concerts sont autant de moments de grâce dont on ressort des fourmis tricolores plein les jambes et le sourire aux lèvres. Ayant toujours enchaîné les tournées depuis cette époque, Albert Griffiths décide de prendre une retraite méritée en 2004 en passant le leadership des Gladiators à son fils Al à l’occasion de la sortie de l’album « Father and sons », son autre fils Anthony assurant déjà la batterie au sein du groupe depuis 1997. La ressemblance de Al avec son père étant bluffante, tant sur le physique qu’au niveau de sa voix, le public a rapidement accepté qu’il reprenne ce flambeau.

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67