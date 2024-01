MIOSSEC LA LAITERIE Strasbourg, jeudi 25 avril 2024.

Le spectacle prévu le 22 novembre 2023 est reporté au 25 avril 2024.Les billets restent valables.Chanson RockOuverture des portes 19h30début 1ère partie: 20h00Nouvel album Simplifier disponible depuis le 17 février 2023.Simplifier : le titre de l’album m’est tombé dessus comme une évidence, au début du mixage, comme si ce verbe contenait la mission.Simplifier : Paul Le Galle, ingénieur du son et Alexis Delong, producteur, mixeur, musicien, ma pomme, et puis c’est tout, sur ce disque.Simplifier : ce qui veut dire s’enfermer, seul, quelques mois, et composer des chansons avec les guitares, les basses et les rythmes. Les avoir toutes entières, comme, avant « Boire » dont la tournée anniversaire se déroulait en même temps.Simplifier : et donc s’infliger des contraintes. Comme celle de faire naître les morceaux à partir d’une seule boite à rythme, une Elka Drummer One de 1969, pas pour faire vintage, juste pour avoir des impulsions, des placements, simples, et chauds.Simplifier : écouter beaucoup de hip-hop, jouer peu d’accords, couper les ponts, enlever des couplets. Faire ramasser. . Et à partir des chansons enregistrées avec Paul, laisser Alexis rentrer dans les morceaux, et les emmener, parfois ailleurs.Simplifier : travailler à la maison, et demander à Nathalie Bihan, graphiste brestoise, et Vincent Gouriou, photographe brestois, de suivre le verbe.Simplifier : pas pour faire pauvre, où misérabiliste. Simplifier et ne rien s’interdire, les envolées comme les retenues.© Miossec

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-04-25 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67