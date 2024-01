ELECTRO DELUXE LA LAITERIE Strasbourg, samedi 6 avril 2024.

Groove-Pop Electro-Jazz Hip-Hopouverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Après 8 albums, une Victoire du jazz et des concerts dans le monde entier, le groupe nous invite à célébrer une longévité rarissime dans le paysage musical.Electro Deluxe propose cette année un répertoire puisé dans tous ses albums, des débuts à aujourd’hui.Fondé en 2001, le groupe s’est fait connaître grâce à un son unique et original, cocktail sur-vitaminé de soul et de funk, au caractère reconnaissable entre tous. Depuis, sa rythmique implacable, sa section cuivre explosive et son chanteur charismatique n’ont cessé d’explorer les frontières musicales sans se soucier des limites ni des étiquettes.Cette tournée des 20 ans est un moment fort qui vient saluer une carrière inscrite dans la durée et marquée par un lien puissant tissé au fil du temps entre le groupe et le public. La scène est le milieu naturel dans lequel Electro Deluxe donne toute sa mesure. Venez découvrir cette expérience intense et unique !© Caramba Culture Live

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-04-06 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67