BEKAR LA LAITERIE Strasbourg, 5 avril 2024, Strasbourg.

RapOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00premier album Plus fort que l’orage disponible depuis le 31 mars 2023.Plus fort que l’orage, mais aussi plus courageux face à sa propre douleur, Bekar prend le pari d’affronter ses démons sur son premier album tout en s’ouvrant à de nouvelles sonorités, sans pour autant se travestir. Au volant de son destin et de ses souvenirs, la route qu’il emprunte y est à la fois réconfortante et parfois amer, pleine de virages et d’espoirs, mais aussi tournée vers l’avenir. Comme un remède pour finalement mieux affronter la foudre. Pour lui, et pour ceux qui l’écoutent.© Brice Bossavie

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67