DUB FX LA LAITERIE Strasbourg, 4 avril 2024, Strasbourg.

Reggae Dub Jungle Beat Box Hip Hop GrooveOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Dernier album Infinite Reflexion disponible depuis le 22 septembre 2023.Peu d’artistes incarnent mieux l’expression one-man-music-show que Benjamin Stanford, alias Dub FX.Pour ceux qui ne connaissent pas son travail, Dub FX est un artiste de rue, un artiste d’enregistrement et un producteur célèbre pour avoir créé des morceaux complexes et impressionnants entièrement seul. En utilisant diverses méthodes vocales et en les enregistrant dans des appareils utilisés pour la mise en boucle et les effets sonores, Dub FX peut manipuler sa voix de manière incroyable, créant ainsi un paysage sonore stratifié devant le public. Je suis passé de la vie dans une camionnette et de la conduite à chaque spectacle, tout en jouant dans la rue, à des vols en classe affaires pour certains des plus grands festivals du monde .Au cours des treize dernières années, Dub FX a sorti six disques, vendu plus de 150 000 albums, fait la tête d’affiche de grands festivals, accumulé plus de 200 millions de vues collectives sur YouTube et construit une imposante présence sur les médias sociaux, le tout sans jamais être diffusé sur les radios ou télévisions commerciales.© Talowa

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-04-04 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67