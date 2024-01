TSEW THE KID LA LAITERIE Strasbourg, jeudi 28 mars 2024.

Pop Urbaine Hip-Hop RnBOuverture des portes: 19h30début des portes: 20h00Nouvel album « On finira peut-être heureux » disponible depuis le 23 juin 2023 !Beatmaking d’orfèvre, rap et mélodies pour jolies hauteurs et drôles d’abysses, Tsew The Kid est de retour pour une tournée de 6 dates en France à l’occasion de la sortie de son deuxième album « On Finira peut-être Heureux ». inspiré par l’espoir et le renouveau, l’artiste dévoile un disque où lâcher prise face à nos soucis résonne comme un mantra.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67