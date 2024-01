CARAVAN PALACE LA LAITERIE Strasbourg, 23 mars 2024, Strasbourg.

Electro groove Swing JazzOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00De ville en ville et de crise en fracture, Le Caravan Palace joue sa marieuse interlope et, comme aux heures lascives que connurent toutes les entre-deux-guerres, propose les accouplements, passionnés à défaut d’être licites, des musiques électroniques et de swings éternels. Le passé n’est pas l’avenir du Palace et son présent décline des persistances jubilatoires : ça râpe aux entournures, c’est punchy, c’est décadent, c’est groovy, toujours évident, ça prend son temps et ça brille dans le noir. ». Coachella, Glastonburry, Les Vieilles Charrues, Rock en Seine, Bestival, Boomtown, Paleo Festival. Avec plus d’1 million d’abonnés à sa chaine YouTube, 1 million d’auditeurs mensuels et 250 millions de streams sur Spotify, 170 millions de vues du clip Lone Digger sur YouTube ou encore 1,6 million de vidéos uploadées par les jeunes utilisateurs de TIKTOK, la Caravane agit grand et planétaire depuis ses premiers passages à La Laiterie qu’elle retrouve pour y mettre en public ses créations affinées lors de longs mois de studios.

Tarif : 35.20 – 35.20 euros.

Début : 2024-03-23 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67