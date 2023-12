ISAAC DELUSION LA LAITERIE Strasbourg, 21 mars 2024, Strasbourg.

Indie Electro-PopOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Après 3 ans d’absence, le single Let Her Go marque le retour très attendu d’Isaac Delusion. Le morceau est un véritable souffle de liberté. Une renaissance lumineuse et pleine de promesses. La fougue des débuts est toujours là, l’alchimie semble immuable. La magie singulière d’Isaac Delusion opère une fois de plus et permet l’annonce d’un nouvel album à venir. Pour la toute première fois de son histoire, le projet s’est ouvert à des musiciens et producteurs extérieurs au groupe pour finaliser ce 4ème opus. La participation sur 6 titres de l’album de LUCASV, architecte du dernier album de Disiz, au projet en témoigne. La pop, musique intemporelle par excellence, a toujours eu de nombreux fans et le public du groupe lui reste fidèle depuis ses débuts. La pop anglo-saxonne, elle, a ses codes, indémodables. Des codes qu’Isaac Delusion maîtrise à la perfection et complète d’une touche personnelle très forte.© W Spectacle

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-03-21 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67