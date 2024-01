POPA CHUBBY LA LAITERIE Strasbourg, vendredi 15 mars 2024.

Blues RockOuverture des portes: 19h30pas de première partiePopa Chubby sur scène à 21h00Personnage haut en couleurs et fort en rondeurs, Popa Chubby était prédestiné à une carrière de catcheur. Mais son Mécréant Masqué, son ennemi juré à lui, c’est la morosité. Alors, tous les soirs, Popa Chubby monte sur scène, armé d’une guitare, comme d’autres grimpent sur le ring. Le combat n’est pas truqué et les riffs sont réels. Du sang, de la sueur et des larmes ; un programme de choix par un bluesman de poids.

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-03-15 à 21:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67