DJ SHADOW LA LAITERIE Strasbourg, 10 mars 2024, Strasbourg.

Electro Hip Hop AmbientOuverture des portes: 18h30début 1ère partie: 19h00« What your soul does like ? » : en 1994 une question se posait sur nos platines dans une fantomatique présence, sertie dans un arpège de guitare quasi mancunien posé sur sur une rythmique friscoane – un pont entre culture new wave et hip hop, west coast on west coast… Combien de révolutions par minute dans cette éloge de la lenteur au groove sombre et dans laquelle notre époque admettait un nouveau spleen urbain qui se dansait en toute élégance…La question, portée à l’époque sur son premier maxi par Josh Davis sous pseudonyme DJ Shadow, traverse en fait son parcours artistique, autorisant tous les renouvellements et signant les collaborations les plus osées (Blackalicious, U.N.K.L.E. avec Tom York de Radiohead et autres membres venus des Beastie Boys ou The Verve, Cut Chemist entre autres…).Dans une réinvention permanente DJ Shadow aura décliné compositions instrumentales quasi filmiques, trip hop, hip-hop jusqu’au hyphy typique de San Francisco et incursions quasi pop.Il bouscule une nouvelle fois la donne avec son nouvel album « Action Adventure » pour y inscrire un geste désormais plus électronique sans perdre une singularité qui vaut signature.

Tarif : 30.50 – 30.50 euros.

Début : 2024-03-10 à 19:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67