THE PINEAPPLE THIEF LA LAITERIE Strasbourg Catégorie d’Évènement: Strasbourg THE PINEAPPLE THIEF LA LAITERIE Strasbourg, 8 mars 2024, Strasbourg. Progressive RockOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Maintenant rejoint par le batteur Gavin Harrison (Porcupine Tree, King Crimson), The Pineapple Thief continue sa route et emmène à la scène son rock progressif atmosphérique de haute volée. Ayant travaillé avec l’agence de design iconique Stylorouge, connue pour ses réalisations pour Pink Floyd, David Bowie, Blur ainsi que pour le film britannique Trainspotting le groupe viendra présenter son dernier album Give It Back sur notre scène.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-03-08 à 20:00
Réservez votre billet ici
LA LAITERIE
13,RUE DU HOHWALD
67000 Strasbourg

