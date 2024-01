MADBALL LA LAITERIE Strasbourg Catégorie d’Évènement: Strasbourg MADBALL LA LAITERIE Strasbourg, 4 mars 2024, Strasbourg. Hardcore Punk FestivalOuverture des portes: 17h30début 1ère partie: 18h00 REBELLION TOUR MARCH 2024 MADBALL SCOWL THE CHISEL SUNAMI Guest

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg

