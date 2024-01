MEZIGUE LIVE – MEZIGUE LA LAITERIE Strasbourg, 1 mars 2024, Strasbourg.

ElectroniqueOuverture des portes: 20h00début 1ère partie: 20h30Mézigue revient avec un nouveau single « Danser que sur le shit » avant son album « Qui Existe » attendu pour le 2 février 2024.Fidèle à sa façon de parler atypique, le « Danser sur le shit / Dancing with the shit » résonne le long d’un morceau rythmée par une TR 909 punchy, une basse ronde à la limite de l’acid et des nappes de synthés analogiques du studio Motorbass où l’album a été en partie enregistré.La sortie du single est accompagné d’un clip réalisé par Julien Aveque. Dans ce clip, on suit un Mézigue envoûté par la musique et qui fait du headbanging dans des situations improbables.Il défendra ce morceau avec son tout nouveau live set à travers une tournée dans toute la France.© Pedro Booking

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67