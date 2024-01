NEW MODEL ARMY LA LAITERIE Strasbourg, 29 février 2024, Strasbourg.

Rock post punk folkOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00«On ne fait jamais attention à ce qui a été fait, on ne voit que ce qui reste à faire.» Justin Sullivan aime à citer Marie Curie pour couper court aux réflexes rétroviseurs qui entourent New Model Army après plus de quatre décennies de trajectoire mythique pour la family qui compose l’indéfectible noyau qui suit le groupe depuis ses origines, participant de l’appel à communion que constitue chacun de ses concerts. New Model Army, une fois de plus, flamboyant sur notre scène.

Tarif : 30.20 – 30.20 euros.

Début : 2024-02-29 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67