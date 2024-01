RONISIA LA LAITERIE Strasbourg, 24 février 2024, Strasbourg.

R&B Soul AfropopOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00A seulement 23 ans, Ronisia est l’une des artistes pop urbaine qui compte dans le paysage français.Ronisia est révélée grâce au titre Atterrissage sorti en juillet 2020, le morceau cartonne sur les réseaux et sur les plateformes de streaming. Elle assoit sa présence grâce au titre Doucement ou encore Jolie Madame en featuring avec Joe Dwèt Filet. Que ce soit en collaboration ou avec ses propres morceaux, Ronisia installe son univers, une variation sur le même thème, l’amour sous toutes ses formes, qu’elle la joue bonne copine, amoureuse transie, jeune femme blessée ou business woman.À chaque single sorti, le public s’empare du titre et organise ses propres challenges TikTok. La jeune grignoise inspire et reçoit la Médaille de la Ville à l’occasion de son premier disque d’Or pour le titre Atterrissage . Consciente de son ascension, Ronisia use de son influence pour impacter la jeunesse et particulièrement les jeunes femmes.La jeune chanteuse n’a pas chômé et sort son premier album Ronisia le 28 janvier dernier, un album mélodieux aux influences pop/r’n’b avec une pointe de son île, le Cap vert. Elle clôture une tournée sold out à L’Olympia , un show auquel Dadju, Tiakola, Eva Queen ou encore Ninho ont répondu présents.C’est les étoiles pleins les yeux que Ronisia repart en studio pour nous concocter de nouvelles mélodies.© Live Nation

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67