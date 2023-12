LES TAMBOURS DU BRONX LA LAITERIE Strasbourg, 16 février 2024, Strasbourg.

Percussions & MétalOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Depuis plus de 30 ans Les Tambours du Bronx donnent un sens à l’expression « art vivant » : l’énergie, le flux, la vie même émane du jeu de cette bande qui, loin de laisser de marbre, fascine et submerge. Leur nombre, leur élan et leurs influences sculptent une musique énergique et tranchante. Depuis leur rencontre en 2011 avec le groupe brésilien Sépultura ainsi que leur création commune en première partie de Metallica, Les tambours ont retrouvé leur premier amour et leur première influence, le métal. Aisni, leur nouveau spectacle, METAL SHOW, allie à la perfection ce style originel aux sons et voix metal. Un concept unique où gestes et fièvre se mêlent à une chorégraphie où la force s’emballe, où la cadence s’électrise, où les voix se font cris… Le tout dans une cohésion violemment esthétique. Être là, entiers, debouts et battre le fer comme s’ils allaient mourir demain. Et recommencer. L’exhibition des corps s’échauffant dans une mécanique rythmée à la perfection hypnose et le spectacle est cathartique. Le public et Les Tambours du Bronx interagissent, l’un nourrit les autres : le public est leur capital. L’épuisement n’existe plus, chaque musicien agissant, frappant, hurlant, avec l’énergie d’un public transcendé. La musique prend chair et on exulte avec eux.© Bleu Citron

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-02-16 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg