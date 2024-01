AYRON JONES LA LAITERIE Strasbourg, 15 février 2024, Strasbourg.

Rock Hard Blues Groove Grunge PopOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Après avoir enflammé le Club de La Laiterie en 2022 et après son concert en ouverture des Rolling Stones à Paris, Ayron Jone est de retour en Europe et revient en terre Laitière le 15 février 2024 dans la grande salle de La Laiterie !Quel est le point commun entre Nirvana, Jimi Hendrix et Pearl Jam ? Ces trois génies viennent de la scène rock survoltée et innovante de Seattle ! Dernier arrivé dans cette cour des légendes, Ayron Jones marche droit dans leur pas. Guitares explosives et voix rocailleuse, cassée, capable de grimper dans les aigus et de délivrer des émotions brutes, viscérales et authentiques, il éblouit au travers d’un rock qui ne connaît plus de frontière. Dans la droite lignée du grunge et du hard rock, leur son se teinte de couleurs multiples, « véritable melting pot entre rock, grunge, R&B, hip hop et même musique classique » selon HardForce. Une certitude, avec ce talent qui frôle l’insolence et ses compositions qui transpirent une sensibilité animale, Ayron Jones s’apprête à prendre les rênes du rock.© Gdp 1ère partie: Amongst Liars

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-15 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67