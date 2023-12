CHASE AND STATUS DJ SET LA LAITERIE Strasbourg, 9 février 2024, Strasbourg.

Bass Music Drum & BassOuverture des portes & début: 23h45Les Productions du Possible et Artefact invitent CHASE AND STATUS en Dj set. Il n’y a que peu d’artistes drum and bass qui peuvent facilement être sélectionnés comme têtes d’affiche des plus gros festivals mondiaux. Le duo londonien Chase And Status (composé de Will Kennard et Saul Milton) a cependant réussi avec succès cet exploit…et ils seront à La Laiterie le 09 février 2024 !Et ce n’est pas fini car les plus sérieux représentants de la scène mondiale drum and bass seront accompagnés pour cette date par une invitée de choix que l’on ne présente plus : Elisa Do Brasil ! Interprétant avec ce qu’il faut de distance joyeuse le rôle de tentatrice à laquelle on ne saurait résister, Elisa Do Brasil est donc la Lilith de la drum & bass. Portant l’écho des soirées Massive qui définirent les contours de la drum & bass hexagonale, ses sets se métissent avec jubilation de raggamuffin ou de hard-tek et sont devenus un classique des belles heures du genre.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-02-09 à 23:45

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67