KIM WILDE LA LAITERIE Strasbourg, 8 février 2024, Strasbourg.

Pop RockOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Après le succès mondial de son dernier album studio Here Come The Aliens, Kim Wilde et son incroyable groupe seront de retour sur scène en2024 pour la tournée « Kim Wilde European Tour ». Un événement à ne pas manquer pour les fans de la chanteuse pop-rock, mais aussi pour les fans des années 80. La ‘setlist’ comptera tous les classiques tels que « Kids In America », « You Keep Me Hangin’ On », « You Came » et d’autres chansons moins souvent entendues. Kim présentera tous ses tubes des années 1981 à aujourd’hui.

Tarif : 51.00 – 51.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67