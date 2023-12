MOLECULE LIVE SHOW A/V LA LAITERIE Strasbourg, 3 février 2024, Strasbourg.

Electro House DubOuverture des portes: 20h00début 1ère partie: 20h00Le pionnier de la musique e´lectronique nomade MOLECULE est de retour avec « RE-201 », un album solaire, dansant et instinctif produit entre Kingston et Paris. Un projet, a` parai^tre en octobre 2023, qui te´moigne de son amour pour le travail du son en studio et les collaborations artistiques avec des voix le´gendaires jamai¨caines : Johnny Clarke, Big Youth, The Congos… ainsi que des piliers de la french touch comme Etienne de Cre´cy, Boombass et DJ Falcon.Molécule est un aventurier, au sens propre comme au figuré, qui aime se confronter à des expériences et des territoires extraordinaires pour nourrir son imagination et en retirer une matière sonore et visuelle hors du commun.ses projets innovants ne perdent jamais de vue une application vivante et festive, un partage avec le public au travers la danse. Il en résulte une musique puissante, abyssale qui prend forme lors de performances fascinantes et émouvantes. Frissons garantis.© Allo Floride

Tarif : 27.20 – 27.20 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg