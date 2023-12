BILLX VANDAL HYSTA MANDIDEXTROUS LA LAITERIE Strasbourg, 27 janvier 2024, Strasbourg.

Hardtek Psytrance Frenchcore RaggaTek Hardcore Jungletek SpeedbassOuverture des portes et début: 23h45C’est quand les jours raccourcissent que la tournée WARUM MEINE LIEBE débarque pour rallonger vos soirées Et c’est à Strasbourg le 27 janvier qu’elle vient servir vos oreilles en manque de BPM ! Voici la line up : BILLXHYSTAMANDIDEXTROUSVANDALBILLX: Acteur incontournable de la scene Rave européenne, Billx s´affirme très rapidement être un des pionniers de la « Hardtek » music. Enchainant hits sur hits, étant produit par tout les plus gros labels de ce milieu, il produit une musique avant gardiste qui propulse la rave musique aux devant des projecteurs des plus gros festivals avec des titres comme « Eclipse » ou « Smash ».HYSTA: Gabber Madness pour Hysta, teuffeuse venue de l’underground free français et qui revitalise la scène hardcore.MANDIDEXTROUS: Newskool Jungletekno vibes pour Mandidextrous, Dj et productrice mythique de la scène UK Rave, fondatrice du label Amen4Tekno Records et éternelle régénératrice de la jungletek.VANDAL: Co-fondateur du Kaotik Sound System, mythique signature free et underground, Vandal en pur produit de Bristol, inscrit ses racines tant dans la FreeTekno européenne que le reggae ou la rave music. Dans une trajectoire individuelle déterminée par une farouche volonté d’ouverture, il déploie les multiples facettes de sa riche personnalité artistique.

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-01-27 à 23:45

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67