FRENCH 79 LA LAITERIE Strasbourg, 26 janvier 2024, Strasbourg.

Electronic MusicOuverture des portes: 20h00Début 1ère partie: 20h30 Le premier album était une naissance, le second évoquait l’enfance, ce troisième album sera la suite logique, dédié à l’adolescence. J’ai voulu rendre hommage en musique à cette période qui continue de me définir aujourd’hui, car j’ai véritablement découvert ces sons répétitifs, psychédéliques, synthétiques à cet âge. Ils m’ont permis de m’évader, de me construire mais aussi de me retrouver. Pour Simon Henner, l’adolescence, qui s’accompagne d’un doux soupçon de naïveté, est la période qui incarne certainement le mieux la notion de liberté qui caractérise l’univers de French 79.Ce nouvel album est la bande son d’une époque où tout est possible, où incertitudes, envies et espoirs sont intimement mêlées. Ma musique est indissociable de ma vie, je suis constamment à la recherche de moments intenses, d’instants vécus inoubliables, d’épiphanies gravées dans la mémoire .« Teenagers » constitue un véritable tour de force : il marque une nouvelle étape dans l’histoire de la musique et inscrit French 79 au Panthéon des artistes qui révolutionnent celle-ci,et pas seulement électronique.© Limitrophe Production

Tarif : 28.20 – 28.20 euros.

Début : 2024-01-26 à 20:30

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67