TESSERACT LA LAITERIE Strasbourg, 25 janvier 2024, Strasbourg.

TesseracT est un des principaux représentants du Djent, un sous genre de Metal Progressif à la rythmique et à la technique complexes. En perpétuelle évolution, et ce depuis ses débuts, TesseracT ne cesse de repousser les limites de son style, tout comme ont su le faire Tool, Deftones ou encore Radiohead. Il façonne au fil des albums une musique qui invite à un voyage atmosphérique, baigné de couches sonores tourbillonnantes et de mélodies distinctives.Cinq ans après la sortie de leur dernier album studio, les titans britanniques du métal progressif TesseracT sont de retour avec un nouvel album et ont atteint le moment le plus significatif et le plus créatif de leur carrière à ce jour. Œuvre audacieuse, ambitieuse et globale, War Of Being est un album qui pourrait tout changer.

Tarif : 32.20 – 32.20 euros.

Début : 2024-01-25 à 18:30

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67