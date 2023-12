EAGLE-EYE CHERRY LA LAITERIE Strasbourg, 20 janvier 2024, Strasbourg.

Pop RockOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Dans la famille Cherry, on joue à la pioche miraculeuse : Après Don, après Neneh, c’est Eagle-Eye qui tient le rôle du fils prodige en surfant nonchalamment sur les airwaves de la FM. Lignes mélodiques tirées au cordeau, rythmiques chewing-gum et dansantes à souhait, refrains rubafix, Eagle-Eye à l’oeil juste pour séduire l’oreille et embobiner les jambes. Il revient aujourd’hui sur notre scène pour nous présenter son dernier album « Back On Track ».

Tarif : 29.20 – 29.20 euros.

Début : 2024-01-20 à 20:00

LA LAITERIE 13,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67