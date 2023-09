47TER – 47 TER LA LAITERIE Strasbourg Catégorie d’Évènement: Strasbourg 47TER – 47 TER LA LAITERIE Strasbourg, 9 novembre 2023, Strasbourg. 47TER – 47 TER LA LAITERIE a lieu à la date du 2023-11-09 à 19:30:00.

Tarif : 30 à 30 euros. « Rendez-vous l’année prochaine » annonçait le dernier clip de 2022. Parole tenue ! 47 TER revient avec un nouvel album et une nouvelle tournée : « 47 Tour », avec un passage à l’Olympia le 6 octobre prochain ! Réservez votre billet ici Ligne 15, arrêt : La Laiterie, passer sous le pont SNCF, au feu à droite, 1ère à droiteLigne 2, arrêt : Obernai-Lyon, continuer en même direction du bus, 100 m à droite Autoroute A4 (Paris/Metz/Nancy/Haguenau) : Sortie : Strasbourg, Porte Blanche, Au feu à droite, 4ème à droite Autoroute A35 (Mulhouse/Colmar/Sélestat) : Sortie : Strasbourg, Porte de Schirmeck, direction Strasbourg centreAu feu à gauche (direction gare centrale), Feu suivant tout droit, 1ère à gauche Nationale 4 (Paris/Saverne) : Sortie : Strasbourg centre, Au feu à droite, 4ème à droite LA LAITERIE

13,RUE DU HOHWALD Strasbourg 67000 https://www.youtube.com/channel/UC7HvOYL0E1yWe7Fp31TWvXQ https://www.facebook.com/47Ter Réservez votre billet ici Détails Catégorie d’Évènement: Strasbourg Autres Lieu LA LAITERIE Adresse 13,RUE DU HOHWALD Ville Strasbourg Departement 67000 Lieu Ville LA LAITERIE Strasbourg latitude longitude 48.57609;7.729777

LA LAITERIE Strasbourg 67000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/