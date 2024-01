THE FUZZTONES LA LAITERIE – Club Strasbourg, mardi 9 avril 2024.

Garage Rock Primitive Rock’n’rollOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00The Fuzztones est un groupe garage revival new-yorkais, ou putôt “LE” groupe de garage revival des années 80. A ce moment là, deux anciens du groupe Tina Peel, Rudi Protrudi, le leader, chanteur et guitariste de son état, et Deb’o Nair aux claviers s’associent et posent les bases du groupe. Férus de la culture garage sixties, des compils psychédeliques, ils vénèrent les Sonics dont ils reprennent beaucoup de titres. Ils vont rapidement remettre au gouts du jours des titres restés obscurs ainsi que la culture du jeu sur des instruments vintage. Armés de Vox Phantom ou Teardrop (comme la guitare chère à feu Brain Jones des Rolling Stones), Rudi cisèle des riffs acérés sur sa gratte qu’il gorge de fuzz vintage. A l’orgue, on ne jure que par les vieux Vox Continental ou quelques Farfisa d’époque.Leur succès contribuera à faire découvrir quelques artistes géniaux mais peu médiatisés comme le bluesman Screamin’ Jay Hawkins avec lequel ils enregistreront un EP quatre titres. On les verra bien plus tard après moultes chenagement de line-up mais toujours autour du pèrefondateur Rudi Protrudi, au coté de Craig Moore de Gonn en encore d’autres légendes sixties comme Sky Saxon des Seeds. pour n’en citer que quelques uns. Toujours actifs aujourd’hui, les Fuzztones sont restés fidèles à leur marque de fabrique. Rudi Protrudi est toujours aussi incisif, Lana Loveland a pris possession de l’orgue et leur dernier album Preaching To The Perverted est de fort bonne facture.Recemment, les artistes des sixties ont enregistré une compilation de titres des Fuzztones. La boucle est donc bouclée, après tous les emprunts des Fuzztones à ces groupes, voici un juste retour d’ascenseur en forme d’hommage. (C) Rockin DogsGroupe de garage punk le plus exporté du 21ème siècle, The Anomalys a joué sur tous les continents. Sauvage, frénétique et provocant, le groupe prêche la parole d’un rock’n’roll punk et pur, où l’on peut retrouver des influences rock 50’s 60’s 70’s, teintées de blues, garage et punk.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67