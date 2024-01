LATER. PLEASE LA LAITERIE – Club Strasbourg, vendredi 5 avril 2024.

Indie groovy pop rockOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Alternant entre leurs deux studios situés dans le quartier animé de Pigalle et dans une maison isolée en périphérie de Paris, Later. est riche de paradoxes qui en font leur force: le groupe français écrit ses chansons en anglais, s’inspirant de styles et d’époques propres à chaque membre, de la pop au jazz, à la soul ou encore au french-touch et au rock, pour façonner une musique intimiste, spontanée mais richement produite. France 2 les décrit même comme la relève des Daft Punk dans une émission spéciale sur le duo iconique. Un an seulement après leurs débuts, Bon Entendeur leur propose de sortir « Get up! » à l’occasion de leur toute première compilation. Leur morceau phare Highway 10 a même été joué et partagé depuis l’espace par l’astronaute Thomas Pesquet lors de sa dernière mission. Déjà annoncé avec plusieurs singles et des clips diffusés jusqu’à MTV Mexico et au sein de la BO de la dernière saison d’Emily in Paris, leur premier album Walking on the Line est sorti le 17 mars 2023. © G-StepsPorté par une voix puissante et des compositions maîtrisées, Please redessine les contours du rock d’une manière résolument pop à mi-chemin entre Daryl Hall & John Oates et Tame Impala. Déjà remarqué en festival grâce à leur énergie contagieuse et un style tout droit sorti de Phantom Of The Paradise, le trio s’est vite imposé dans la scène parisienne avec un premier EP ambitieux qui fleure l’amour à vingt ans et l’espoir qui résiste. Après avoir enflammé deux Boules Noires et un Badaboum à guichet fermé sur leur premier EP, Please sera sur la route entre février et avril 2024 pour défendre un second EP à paraître en mars. © AEG

Tarif : 14.00 – 14.00 euros.

Début : 2024-04-05 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67