WHISPERING SONS LA LAITERIE – Club Strasbourg, jeudi 28 mars 2024.

Post-punk new wave rockOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Clairs-obscurs, imagerie sombre mais musique lumineuse, minéralité électrique et racée, le style de Whispering Sons, combo belge et sans doute européen, s’affine de geste en geste, d’acte en acte. Ainsi paraît ces jours-ci un nouveau single The Talker qui prolonge une trajectoire déterminée et minutieuse jusque dans ses basculements et éruptions glacées. Au cœur de cette trajectoire, la scène comme lieu de catharsis et d’instants cruciaux. Dont acte à La Laiterie.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67