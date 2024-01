ONLY THE POETS LA LAITERIE – Club Strasbourg, mercredi 27 mars 2024.

Britpop Alternative RockOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Only The Poets est la nouvelle révélation britpop récemment signée chez EMI qui joue à guichet fermé dans tous les clubs d’Angleterre. Le groupe est enfin de passage en France dans le cadre de sa tournée européenne One More Night pour un concert exceptionnel le 27 mars 2024 à La Laiterie de Strasbourg !

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-03-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67