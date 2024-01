THE LEGENDARY PINK DOTS LA LAITERIE – Club Strasbourg, 28 février 2024, Strasbourg.

ExperimentalRock Noise Goth Kraut Psyché and MoreOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Formé à Londres il y a plus de 40 ans et relocalisé à Amsterdam dès 1984, The Legendary Pink Dots ont connu plusieurs formations, toujours autour du songwriter-chanteur-clavier Edward Ka-Spel et de Phil Knight (claviers, électronique). Tournant en permanence, ils ont sorti plus de 40 albums, dont le dernier uniquement disponible via Bandcamp « The 13th Step ». Une musique à part, entre néo-psyché, indus, post-punk, noise, électro ou goth rock, avec une forte note d’expérimental / avant-garde. S’ils ont souvent été comparés à Pink Floyd et Syd Barrett, leurs influences se tournent aussi vers le kraut-rock de Can, Faust ou Neu!© Persona Grata

Tarif : 19.00 – 19.00 euros.

Début : 2024-02-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67