THE DEAD BOYS LA LAITERIE – Club Strasbourg, 24 février 2024, Strasbourg.

Punk Rock CultOuverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Formés à Cleveland en 1976, les Dead Boys ont été l’un des premiers groupes américains à combiner la ferveur proto-punk de groupes comme les Stooges et les New York Dolls avec un nouveau niveau d’énergie intense. Le premier album de 1977, Young, Loud and Snotty, a marqué la naissance du punk hardcore et a produit l’un des premiers grands hymnes punk : Sonic Reducer.Le retour des Dead Boys a commencé avec le guitariste Cheetah Chrome. J’ai mon groupe solo depuis dix ans, et les chansons des Dead Boys ont toujours été incluses dans mes concerts. Avec le temps, le bon mélange de personnes s’est formé pour reprendre et parfois améliorer le son des Dead Boys. Un groupe solide qui peut interpréter et délivrer la performance et le son nécessaires pour maintenir l’authenticité des Dead Boys. Je chante moi-même les chansons des Dead Boys depuis 20 ans parce que je ne trouvais pas d’autre chanteur en qui j’avais suffisamment confiance pour lui confier la tâche , explique Chrome. Lors de mon premier concert avec Jake, j’ai eu l’impression que j’avais trouvé le bon chanteur. Je pense que Stiv serait très fier de notre choix. © JostoneSavage Rock’n’roll depuis 2006 !Lipstick vibrators c’est un rock’n’roll sauvage envoyé à fond tel une chevrolet conduite par Charles Manson dans les rues de Paris.Malgré un arrêt de près de 6ans entre 2014 et 2020 et un changement de line-up, les Lipstick sont de retour, les lunettes toujours aussi noires et les riffs toujours aussi puissants.Les Lipstick ont joués avec bon nombres de groupes célèbres tels que Jello Biafra, Guitar Wolf, The Dwarves, Baboon Show, The Vibrators et bien d’autres … et se sont exportés à travers l’Europe et même au Japon.© Rockin Dogs

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-24 à 20:00

LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67