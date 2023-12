MARS RED SKY LA LAITERIE – Club Strasbourg Catégorie d’Évènement: Strasbourg MARS RED SKY LA LAITERIE – Club Strasbourg, 3 février 2024, Strasbourg. Trippy Heavy Psychédelic Stoner Rockouverture des portes: 19h30début 1ère partie: 20h00Autre désert, autre mœurs, autres sessions mentales. Celui qui s’étale sous le Mars Red Sky a inspiré les psychédéliques penchants stoner de l’éponyme combo. Distorsions lourdes, électricités arides sous l’opulence, répertoire de plomb, Mars Red Sky stone la Vieille Europe.

Tarif : 18.00 – 18.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:00 Réservez votre billet ici LA LAITERIE – Club 13, RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg Détails Catégorie d’Évènement: Strasbourg Autres Code postal 67000 Lieu LA LAITERIE - Club Adresse 13, RUE DU HOHWALD Ville Strasbourg Departement 67 Lieu Ville LA LAITERIE - Club Strasbourg Latitude 48.57609 Longitude 7.729777 latitude longitude 48.57609;7.729777

LA LAITERIE - Club Strasbourg 67 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/strasbourg/