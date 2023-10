TIMBER TIMBRE LA LAITERIE – Club Strasbourg, 13 novembre 2023, Strasbourg.

TIMBER TIMBRE LA LAITERIE – Club a lieu à la date du 2023-11-13 à 19:30:00.

Tarif : 24 à 24 euros.

Indie Folk Dark PopOuverture des portes: 19h00Début 1ère partie: 19h30Nouvel album « Lovage » disponible le 06 octobre 2023.Depuis la sortie de « Sincerely, Future Pollution » en 2017, la lumière noire de Timber Timbre n’a cessé de briller. Ainsi, Taylor Kirk a discrètement sorti deux EP uniquement sur cassette, I Am Coming To Paris et The Dissociation Tapes Volume 1 qui traitait notamment de la panique de l’inertie après plus d’une décennie de voyages quasi-constants. Les chansons évoquant les échecs et la folie des tentatives d’auto-médication et d’auto-régulation, des habitudes et des états de dissociation, d’ébriété et de méditation. Timber Timbre revient aujourd’hui avec un nouvel album intitulé Lovage , le plus abouti à ce jour, un disque qui réconcilie la riche palette sonore de Brian Wilson avec la mélancolie amusée de Leonard Cohen. Kirk avoue aussi avoir revisité Sun Ra, Dorothy Ashby et Alice Coltrane ainsi que des chanteurs italiens tels que Pino Daniele et Paolo Conte, ce qui pourrait expliquer la relative et sombre légèreté cinématographique du nouvel album.

Réservez votre billet ici

Ligne 15, arrêt : La Laiterie, passer sous le pont SNCF, au feu à droite,

1ère à droiteLigne 2, arrêt : Obernai-Lyon, continuer en même direction du bus, 100 m à droite

Autoroute A4 (Paris/Metz/Nancy/Haguenau) : Sortie : Strasbourg, Porte Blanche, Au feu à droite, 4ème à droite

Autoroute A35 (Mulhouse/Colmar/Sélestat) : Sortie : Strasbourg, Porte de Schirmeck, direction Strasbourg centreAu feu à gauche (direction gare centrale), Feu suivant tout droit, 1ère à gauche

Nationale 4 (Paris/Saverne) : Sortie : Strasbourg centre, Au feu à droite, 4ème à droite

LA LAITERIE – Club

13, RUE DU HOHWALD Strasbourg 67000

https://timbertimbre.ca/

http://www.last.fm/music/Timber+Timbre

https://www.facebook.com/timbertimbre

https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_Timbre

Réservez votre billet ici