PORTES OUVERTES AU DOMAINE DU PETIT CLOCHER La Laiterie Cléré-sur-Layon, 2 décembre 2023, Cléré-sur-Layon.

Cléré-sur-Layon,Maine-et-Loire

Le Domaine du Petit Clocher vous ouvre ses portes les 2 et 3 décembre prochains, de 9h à 18h..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

La Laiterie

Cléré-sur-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Domaine du Petit Clocher opens its doors on December 2 and 3, from 9am to 6pm.

El Domaine du Petit Clocher abre sus puertas a los visitantes los días 2 y 3 de diciembre, de 9.00 a 18.00 horas.

Die Domaine du Petit Clocher öffnet am 2. und 3. Dezember von 9 bis 18 Uhr ihre Türen für Sie.

Mise à jour le 2023-11-03 par eSPRIT Pays de la Loire