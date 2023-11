The Rumjacks La Laiterie Artefact | Strasbourg Strasbourg, 7 novembre 2023, Strasbourg.

The Rumjacks Mardi 7 novembre, 19h00 La Laiterie Artefact | Strasbourg 29,00 €

The Rumjacks écume l’écorce terrestre en long et en large en tournant sans relâche, multipliant les concerts fiévreux et festifs, des caves crasseuses aux clubs bondés en passant par les grandes scènes des festivals. Du punk rock aromatisé au folk celte : un cocktail forcément revitalisant !

Né de l’alchimie entre l’énergie du rock et la fougue des jigs Irlandaises, en plus de 600 prestations scéniques survoltées, CelKilt a su s’imposer comme une valeur sûre parmi les ténors du genre! Un seul but : transmettre le pouvoir du Kilt !!!

Originaire de Boston et compagnon de tournée régulier de Dorpkick Murphy’s à travers le monde, Jesse Ahren ouvrira pour les Rumjacks en Europe et viendra présenter son nouvel album « Roots Rock Rebel » disponible le 15 septembre 2023 sur le label Dummy Luck Music.

La Laiterie Artefact | Strasbourg 17 rue du Hohwald, Strasbourg, France Strasbourg 67003

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T19:00:00+01:00 – 2023-11-07T23:59:00+01:00

