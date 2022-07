La laisse de mer, un nouvel écosystème à chaque marée Luc-sur-Mer Luc-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Luc-sur-Mer

La laisse de mer, un nouvel écosystème à chaque marée Luc-sur-Mer, 27 août 2022, Luc-sur-Mer. La laisse de mer, un nouvel écosystème à chaque marée

Place du Petit Enfer, devant l’OT Luc-sur-Mer Calvados

2022-08-27 – 2022-08-27 Luc-sur-Mer

Calvados Une promenade guidée sur la laisse de mer du jour

permettra de comprendre comment les algues et les animaux constituent un

écosystème éphémère qui disparait et se reforme à chaque marée basse.

(1-2km/2h) – Niveau 1 Luc-sur-Mer

