La laine en fête autour des moutons Bétête, dimanche 14 avril 2024.

Venez découvrir les races d’hier et d’aujourd’hui à travers des animations et un marché artisanal et paysan .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:00:00

fin : 2024-04-14 17:00:00

Abbaye de Prébenoit

Bétête 23270 Creuse Nouvelle-Aquitaine

