Magie Ô Labyrinthe La Laimière Courlay, 9 juillet 2023, Courlay.

Courlay,Deux-Sèvres

Pour la première fois dans les Deux Sèvres avec son concept unique Le Théâtre Magique, l’illusionniste Phil Keller vous présente son spectacle « Magie Ô Labyrinthe ».

Préparez vous à être émerveillé ! Un spectacle de magie et d’illusions destiné à un public familial, confortablement installé dans un magnifique théâtre.

Ne manquez pas cette opportunité unique de vivre une expérience inoubliable en famille.

Un spectacle surprenant, étonnant, drôle et interactif pour petits et grands.

Ouvertures des portes 30 minutes avant la séance..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 20:10:00. EUR.

La Laimière Parking Sèvre Autruche

Courlay 79440 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



For the first time in the Deux Sèvres with his unique concept Le Théâtre Magique, illusionist Phil Keller presents his show « Magie Ô Labyrinthe ».

Prepare to be amazed! A show of magic and illusions designed for a family audience, comfortably seated in a magnificent theater.

Don’t miss this unique opportunity for an unforgettable family experience.

A surprising, astonishing, funny and interactive show for young and old.

Doors open 30 minutes before the show.

Por primera vez en el Deux Sèvres con su concepto único Le Théâtre Magique, el ilusionista Phil Keller presenta su espectáculo « Magie Ô Labyrinthe ».

¡Prepárese para asombrarse! Un espectáculo de magia e ilusiones pensado para un público familiar, cómodamente sentado en un magnífico teatro.

No se pierda esta oportunidad única de disfrutar de una experiencia familiar inolvidable.

Un espectáculo sorprendente, asombroso, divertido e interactivo para grandes y pequeños.

Apertura de puertas 30 minutos antes del espectáculo.

Zum ersten Mal im Departement Deux Sèvres mit seinem einzigartigen Konzept Le Théâtre Magique präsentiert Ihnen der Illusionist Phil Keller seine Show « Magie Ô Labyrinthe ».

Bereiten Sie sich darauf vor, in Staunen versetzt zu werden! Eine Zauber- und Illusionsshow, die sich an ein Familienpublikum richtet, das es sich in einem wunderschönen Theater gemütlich macht.

Verpassen Sie nicht diese einmalige Gelegenheit, ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie zu haben.

Eine überraschende, verblüffende, lustige und interaktive Show für Groß und Klein.

Türöffnungen 30 Minuten vor der Vorstellung.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT Bocage Bressuirais