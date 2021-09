LA LAÏCITÉ : LIBERTÉ OU CONTRÔLE ? Collège des Bernardins, 5 octobre 2021, Paris.

LA LAÏCITÉ : LIBERTÉ OU CONTRÔLE ?

Collège des Bernardins, le mardi 5 octobre à 20:00

La première conférence du 24e édition du cycle de conférences Droit, Liberté et Foi invite à réfléchir à l’avenir de la laïcité. Mettant fin à un conflit séculaire entre le pouvoir religieux et politique, la loi du 9 décembre 1905 institue le principe de séparation des églises et de l’État. Les conséquences de ce principe sont contenues dans les deux premiers articles de la loi qui affirment la liberté de conscience et la neutralité de l’État. Depuis plus de 115 ans, la loi de 1905 a été interprétée d’une manière libérale et favorable aux religions grâce à l’action pacifique des juridictions administratives. Mais l’interprétation de la loi n’échappe pas à l’évolution de la société. Non seulement, elle suscite des interprétations divergentes mais doit affronter la mise en place de nouvelles religions telle que l’installation de l’Islam en France. N’y a-t-il pas un risque de passer d’un régime de liberté à celui d’un contrôle ? Ce cycle de conférences est placé sous la présidence de l’archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit et de Monsieur le bâtonnier Olivier Cousi. Programme Accueil : Laurent Landete, directeur du Collège des Bernardins Introduction du cycle : P. Jean-Baptiste Arnaud, théologien, co-directeur de recherche du département Politique et religions du Collège des Bernardins Présidence : Olivier Cousi, bâtonnier du barreau de Paris Avec les interventions de : Jean Barthelemy, avocat honoraire au Conseil d’État et à la Cour de cassation; ancien président de l’Ordre Laurent Stalla-Bourdillon, théologien, directeur du Service pour les Professionnels de l’Information Valentine Zuber, directrice d’études, titulaire de la chaire de « Religions et relations internationales », EPHE-PSL et co-responsable du séminaire Femmes et religions en Méditerranée du Collège des Bernardins Conclusion : Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris Conférence au Collège des Bernardins – 20 rue de Poissy, 75005 Paris. Inscriptions pour les avocats : https://www.efb.fr/formation-continue/ Conférences validées au titre de la formation continue obligatoire des avocats Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-laicite-liberte-ou-controle

Droit, liberté et foi 2021 : La laïcité a-t-elle un avenir ?.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-05T20:00:00 2021-10-05T22:00:00