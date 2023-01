La laïcité, des origines à nos jours Cours-de-Pile Cours-de-Pile Cours-de-Pile Catégories d’Évènement: Cours-de-Pile

Dordogne

La laïcité, des origines à nos jours Cours-de-Pile, 27 avril 2023, Cours-de-Pile Cours-de-Pile. La laïcité, des origines à nos jours 90, route de Bergerac Médiathèque Cours-de-Pile Dordogne Médiathèque 90, route de Bergerac

2023-04-27 20:30:00 – 2023-04-27

Médiathèque 90, route de Bergerac

Cours-de-Pile

Dordogne Cours-de-Pile CONFÉRENCE : « Les jeudis de la médiathèque » « La laïcité, des origines à nos jours » par Jean Pierre FONMARTY, enseignant retraité. Entrée libre et gratuite. CONFÉRENCE : « Les jeudis de la médiathèque » « La laïcité, des origines à nos jours » par Jean Pierre FONMARTY, enseignant retraité. Entrée libre et gratuite. +33 5 53 63 48 92 CAB

Médiathèque 90, route de Bergerac Cours-de-Pile

dernière mise à jour : 2022-12-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Cours-de-Pile, Dordogne Autres Lieu Cours-de-Pile Adresse Cours-de-Pile Dordogne Médiathèque 90, route de Bergerac Ville Cours-de-Pile Cours-de-Pile lieuville Médiathèque 90, route de Bergerac Cours-de-Pile Departement Dordogne

Cours-de-Pile Cours-de-Pile Cours-de-Pile Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cours-de-pile-cours-de-pile/

La laïcité, des origines à nos jours Cours-de-Pile 2023-04-27 was last modified: by La laïcité, des origines à nos jours Cours-de-Pile Cours-de-Pile 27 avril 2023 90 Cours-de-Pile Cours-de-Pile Dordogne Dordogne route de Bergerac Médiathèque Cours-de-Pile Dordogne

Cours-de-Pile Cours-de-Pile Dordogne