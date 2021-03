Fréhel Fréhel Côtes-d'Armor, Fréhel La lagune de Sables d’Or-les-Pins en paddle Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

La lagune de Sables d’Or-les-Pins en paddle, 12 août 2021-12 août 2021, Fréhel. La lagune de Sables d’Or-les-Pins en paddle 2021-08-12 09:30:00 – 2021-08-12 11:30:00 SABLES D’OR LES PINS Centre nautique

Glissez sur l'eau au rythme de la pagaie. Accompagné d'un animateur nature, déambulez dans les méandres du pré salé et découvrez toutes les richesses historiques, faunistiques et floristiques du marais. A partir de 12 ans – Niveau débutant – Durée : 2h – Inscription obligatoire – Payant +33 2 96 41 55 47 https://centrenautique-frehel.fr/fr/rb/63598/kayak-ou-paddle

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse SABLES D'OR LES PINS Centre nautique Ville Fréhel