Drôme Pour cette nouvelle édition de notre rando La Lagardienne,

Nous proposons pour cette année:

VTT : 15 km : 235 m D+ – 30 km : 820 m D+ – 43 km : 1120 m D+

MARCHE : 8 km : 225 m D+ – 12 km : 380 m D+ La Garde-Adhémar

