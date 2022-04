La Lacommandaise Lacommande, 13 août 2022, Lacommande.

La Lacommandaise Lacommande

2022-08-13 07:30:00 – 2022-08-13

Lacommande Pyrénées-Atlantiques Lacommande

12 EUR Entre 7h30 et 9h30 Retrait des dossards

9h Départ de la marche (chronométrée et non chronométrée)

9h30 Départ de la course 13km. Dénivelé : 400m D+

9h45 Départ de la course 9km. Dénivelé : 250m D+

+33 7 52 02 97 33

Pyrénées chrono

Lacommande

dernière mise à jour : 2022-04-23 par