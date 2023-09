La La Land en ciné-concert au Grand Rex Le Grand Rex Paris, 6 novembre 2023, Paris.

Du lundi 06 novembre 2023 au jeudi 09 novembre 2023 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 19h30 à 23h30

.Tout public. payant

De 39€ à 119€

Lors de quatre soirées uniques à Paris, découvrez LA LA LAND en ciné-concert les 6-7-8-9 novembre 2023 dans la salle mythique du Grand Rex !

Sous la direction exceptionnelle du compositeur Justin Hurwitz, les 80 musiciens du Yellow Socks Ochestra & jazz-band interpréteront en live la célèbre bande-originale du film pendant sa projection (VOSTFR) sur grand écran.

Récompensé par six Oscars® – dont celui de la meilleure bande-originale et de la meilleure chanson originale – le chef-d’œuvre de Damien Chazelle nous plonge dans une fresque musicale colorée et pétillante qui continue d’enchanter le monde entier…

L’occasion unique de retrouver Mia (Emma Stone) et Sebastian (Ryan Gosling) et de passer « Another Day Of Sun » à Hollywood !

Synopsis du film

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia (Emma Stone) sert des cafés entre deux auditions. De son côté, Sebastian (Ryan Gosling), passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux pour assurer sa subsistance.

Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…

Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

Le Grand Rex 1, boulevard Poissonnière 75001 Paris

Contact : https://www.legrandrex.com/evenement/1547 https://www.talticket.com/evenement/la-la-land-1

©DR Film La La Land