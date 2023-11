« Une Exposition » – activation d’œuvre La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse, 2 décembre 2023, Mulhouse.

Sept personnes sont réunies dans une galerie d’art contemporain. Elles ont une semaine pour mettre au point la rétrospective du travail de Julia Armutt, plasticienne méconnue, mais femme d’un célèbre sculpteur. Toute sa vie, Julia a souffert de sa place de « femme de » et mourra sans avoir vu son travail reconnu par ses pairs.

Avant sa mort, elle a débuté sa dernière œuvre, qui prendra la forme du montage de son exposition posthume. C’est dans ce cadre que nos personnages sont réunis. Ils vont suivre une série de protocoles laissées par Julia afin de mettre en scène son travail. Au cours du montage de cette exposition, elles et ils nous livreront les différents visages de Julia, échangeront leurs souvenirs et parviendront peut-être à trouver l’apaisement face à sa disparition brutale.

Création du 04 au 06 avril 2024 au TJP, CDN de Strasbourg

Représentations les 30 et 31 mai à La Filature, Scène nationale de Mulhouse

Mise en scène Juliette Steiner

Textes à partir du plateau Olivier Sylvestre

Assistanat à la mise en scène Malu França

Création lumière Ondine Trager

Création son Ludmila Gander

Scénographie Violette Graveline

Costumes Pauline Kieffer

Sculptures, masques et objets de manipulations Juliette Steiner, Malu França et Violette Graveline

Stagiaires scénographie Prune Krotoff et Jeanne Berger

Avec Camille Falbriard, Ludmila Gander, Ruby Minard, Logan Person, Yanis Skouta, Naëma Tounsi, Ondine Trager

Co-productions et soutiens

La Filature, Scène Nationale de Mulhouse (68) ; Le TJP, CDN de Strasbourg (67) ; Le Point d’Eau, Ostwald (67) ; L’Espace 110, Illzach (68) ; Le Nouveau Relax, Chaumont (52) ; La Comédie de Colmar (68)

Le projet est soutenu par La Chartreuse, CNES, dans le cadre d’une résidence d’écriture au plateau, l’Agence Culturelle Grand Est, la Drac Grand Est et la Région Grand Est

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse

