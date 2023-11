Visite commentée de l’exposition « Julia Armutt » La Kunsthalle Mulhouse Mulhouse, 25 novembre 2023, Mulhouse.

Visite commentée de l’exposition « Julia Armutt » 25 novembre 2023 et 6 janvier 2024 La Kunsthalle Mulhouse Entrée libre et gratuite

Julia Armutt est le personnage central d’un projet théâtral construit autour de la figure fictive d’une artiste plasticienne récemment décédée, qui fut la compagne d’un célèbre sculpteur et souffrit toute sa vie de n’exister que dans l’ombre de cet homme.

Créée et mise en scène par Juliette Steiner, Julia Armutt quitte la scène le temps de la Regionale pour participer de façon posthume à une exposition et s’entoure de dix-huit autres artistes contemporain·es. À La Kunsthalle, l’exposition collective se présente comme le portrait en creux de cette artiste fictive, qui n’existe plus qu’à travers les souvenirs de ses proches, ses œuvres et ses écrits. Sont abordés tour à tour les thèmes de l’intimité, de la vie de couple et des rapports de force qu’elle engendre, mais aussi la question de l’effacement ou de la disparition, entrainant le public vers une réflexion sur la place des femmes artistes.

Avec la participation de Julia Armutt, Ruth Baettig, Paula Beck, Elie Bouisson, Hannah Cooke, Valentine Cotte, Hannah Gahlert, Pascale Grau, Nicole Hassler, Paul F. Millet, Eva Rosenstiel, andreasschneider, Kathrin Siegrist & Iva Wili, Virginie Sistek, JJ von Panure, Miriam Wieser, Katharina Anna Wieser, Valie Winter, Lisa Wintermantel

Commissariat : Juliette Steiner & Sandrine Wymann

La Kunsthalle Mulhouse 16 rue de la Fonderie 68100 Mulhouse Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est [{« link »: « https://kunsthallemulhouse.com/evenement/julia-armutt-regionale-24/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T16:00:00+01:00 – 2023-11-25T17:00:00+01:00

2024-01-06T16:00:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00

art contemporain Regionale

Hannah Cooke, « Red Flag: Den Stier bei den Hörnern packen » (détail), 2023 © Hannah Cooke & VG Bild-Kunst, Bonn 2023